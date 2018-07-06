Spor Tırmanış Minik Kategorisi Milli Takıma Seçme Kampı sona erdi

Seçme kampı, 2-6 Temmuz 2018 tarihleri arasında Türkiye’nin değişik illerinden gelen 40 sporcu ile İnönü Üniversitesi’nde yapıldı. Spor Tırmanış Minik Kategorisi Milli Takıma Seçme Kampında başarılı olan sporcular milli takıma seçilecek. Tırmanış kampına sporcuların velileri de büyük ilgi gösterirken, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay kampı ziyaret ederek, sporculara başarıla diledi. Kampla ilgili bilgi veren Dağcılık İl Temsilcisi Faruk Akçınar, kampta başarılı olan sporcuların milli takıma alınacaklarını söyledi.

Malatya dağcılığı adına önemli bir organizasyona imza attıklarını belirten Akçınar, “Türkiye dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Minik Kategorisi Milli Takım Seçme Kampımız bugün sona erdi. Seçme kampı, 2-6 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’nin değişik illerinden gelen 40 sporcu ile yapıldı. Bu kampımızda başarılı olan sporcular milli takıma seçilecek. Ayrıca tırmanış kampımızı İnönü Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay da ziyaret ederek, sporculara başarıla diledi” diye konuştu.