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29 Nisan 2018 14:25

Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 0 - T.M. Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31.

Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 0 - T.M. Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

29 Nisan 2018 14:25

haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Cehabake’nin ceza sahasına yaptığı ortada topu göğsüyle kontrol eden Boutaib’ın dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.


19. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pereira’nın şutu az farkla auta gitti.


27. dakikada kullanılan köşe atışında defanstan seken topu önünde bulan Pereira’nın yarım vole denemesinde top direğin yanından auta çıktı.


34. dakikada sol kanattan Cissokho’nun sol kanattan ortasında topla buluşan Aytaç’ın şutunu kaleci kurtardı.



Stat: Malatya


Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx


Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Pereira xx, Murat xx, Boutaib xx, Azubuike xx Sadık Çiftpınar xx, Adem Büyük xx, Cissokho xx, Chebake xx, Aytaç xx, Mina xx


Yedekler: Ertaç, Doria, Barazite, Eren, Berk, Rahman, Dening, Gilberto, Dıallo, Mustafa


Teknik Direktör: Erol Bulut


Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih xx, Aykut xx, Barbosa xx, Muğdat xx, Costa xx, Ömer Bayram xx, Seleznov xx, Mustafa Yumlu xx, Dany xx, Olcan xx, Kadir Keleş xx


Yedekler: Lukac, Bora, Soner, Onur, Orhan, Hasan Ali, Larsson


Teknik Direktör: Okan Buruk




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