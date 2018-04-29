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29 Nisan 2018 15:25

Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 0 -T.M. Akhisarspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 31.

Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 0 -T.M. Akhisarspor: 0 (Maç sonucu)

29 Nisan 2018 15:25

haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


74. dakikada Aytaç’ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa yükselen Mina vuruşunda top defansa çarparak dışarı gitti.


77. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşu auta çıktı.


84. dakikada gelişen kontratakta kalecinin kalesinde olmadığını gören Seleznov aşırtma vuruşu kaleyi bulmadı.



Stat: Malatya


Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx


Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Pereira xx (Rahman Buğra dk. 79 x), Murat xx, Boutaib x (Gilberto dk. 68 x), Azubuike xx (Barazite dk. 87 ?), Sadık Çiftpınar xx, Adem Büyük xx, Cissokho xx, Chebake xx Aytaç xx, Mina xx


Yedekler: Ertaç, Doria, Eren, Berk, Dening, Diallo, Mustafa


Teknik Direktör: Erol Bulut


Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih xx, Aykut xx, Barbosa xx (Soner dk. 82 ?), Muğdat xx (Hasan Ali dk. 90 ?), Costa xx, Ömer Bayram xx, Seleznov xx, Mustafa Yumlu xx, Dany xx, Olcan x (Larsson dk. 78 ?), Kadir Keleş xx


Yedekler: Lukac, Bora, Onur, Orhan


Teknik Direktör: Okan Buruk


Sarı kart: Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)




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