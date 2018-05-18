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18 Mayıs 2018 18:53

Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

18 Mayıs 2018 18:53

haftasında Evkur Yeni Malatyaspor Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada sol kanattan yapılan ortaya yükselen Mendes’in kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.


22. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Rahman Buğra’nın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0


38. dakikada hızlı gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında yaklaşık 35 metre top süren Barazite ceza sahasına girer girmez pasını Dening’e aktardı onun vuruşunda top kaleciden sekerek ağlarla buluştu. 2-0



Stat: Malatya


Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Samet Çavuş xx, Samet Çiçek xx


Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Dorıa xx, Murat xx, Boutaib xx, Barazite xx Azubuike xx Sadık Çiftpınar xx, Adem Büyük xx, Cissokho xx, Rahman Buğra xx, Dening xx


Yedekler: Farnolle, Gökhan Akkan, Aytaç Kara, Berk, Dia, Diallo


Teknik Direktör: Erol Bulut


Kayserispor: Lung xx, Levent xx, Şamil xx, Güray Vural xx, Artem Kravets xx, Mendes xx, Sapunaru xx, Boldrin xx, Erdal Öztürk xx, Kucher xx, Umut xx


Yedekler: Vedat, Nikola, Badji, Bora, Adem, Erkan


Teknik Direktör: Hakan Ertürk


Goller: Rahman Buğra (dk. 22), Dening (dk. 38) (Evkur Yeni Malatyaspor)




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