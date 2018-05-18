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18 Mayıs 2018 19:59

Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 3 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 3 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

18 Mayıs 2018 19:59

haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Kayserispor’u 3-2 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada Şamil Cinaz’ın uzaktan sert şutunda kaleci topu kontrol etti.


60. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mendes’in şutunda top dışarı gitti.


75. dakikada Boutaib’ın pasında Adem Büyük topu ağlara gönderdi. 3-0


81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Nikola’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1


90. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Mendes, topu filelere yolladı. 3-2



Stat: Malatya


Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Samet Çavuş xx, Samet Çiçek xx


Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx (Farnolle dk. 46 x) Dorıa xx, Murat xx, Boutaib xx, Barazite xxx (Dia dk. 69 x) Azubuike xxx Sadık Çiftpınar xxx, Adem Büyük xxx, Cissokho xx, Rahman Buğra xxx, Dening xxx (Aytaç Kara dk. 59 x)


Yedekler: Gökhan Akkan, Berk, Diallo


Teknik Direktör: Erol Bulut


Kayserispor: Lung xx, Levent xx, Şamil xx (Nikola dk. 66 x), Güray Vural xx (Badji dk. 46 x), Artem Kravets xx, Sapunaru xx, Boldrin xx (Adem dk. 80 ?), Erdal Öztürk xx, Kucher xx, Mendes xx, Umut xx


Yedekler: Vedat, Bora, Erkan


Teknik Direktör: Hakan Ertürk


Goller: Rahman Buğra (dk. 22), Dening (dk. 38), Adem (dk. 75) (Evkur Yeni Malatyaspor), Nikola (dk. 81), Mendes (dk. 90) (Kayserispor)


Sarı kart: Şamil (Kayserispor)




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