Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 5 - Trabzonspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 12.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor'u 5-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'da Toure'nin Adem Büyük'e yaptığı faulle hakem serbest vuruşu verdi. Kaleyi karşıdan gören bir noktadan topun başına geçen Danijel Aleksic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak kendisinin ikinci takımının 3'üncü golünü attı. 3-0
51. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol taraftan Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda Khalid Boutaib'ın kafa vuruşu ile top ağlarla buluştu. 4-0
64. dakikada Yeni Malatyaspor'da Danijel Aleksic'in ceza sahasına doğru havadan ara pasında Guilherme, yerden vuruş ile topu Onur'un solundan ağlara gönderdi. 5-0
Stat: Yeni Malatya Stadyumu
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken
E. Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Issam Chebake, Ahmed, Sadık, Erkan, Mina, Guilherme (Rahman dk. 89 ?), Aleksic, Murat, Khalid (Eren dk. 87 ?), Adem (Pereira dk. 71)
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Gökhan Akkan, Mustafa Eskihellaç, Issiar Dia, Sulley Muniru
Teknik Direktör: Erol Bulut
Trabzonspor: Onur, Pereira, Toure, Hosseini (Hüseyin dk. 54), Novak, Onazi, Sosa, Olcay, Abdulkadir (Ekuban dk. 54), Rodallega, Nwakaeme
Yedekler: Uğurcan Çakır, Vahid Amiri, Murat Cem Akpınar, Batuhan, Abdulkadir Parmak, Kucka, Ibanez, Zeki Yavru
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Guilherme (dk. 36 ve 64), Danijel Aleksic (dk. 38 ve 48), Khalid Boutaib (dk. 51) (E.Y.Malatyaspor)
Sarı Kartlar: Khalid (E.Y.Malatyaspor), Rodallega (Trabzonspor)