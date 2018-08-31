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31 Ağustos 2018 22:42

Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 4.

Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk yarı)

31 Ağustos 2018 22:42

haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı misafir takım Atiker Konyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada Yatabare topu ceza sahası içerisine taşıdı, Milosevic önünde bulduğu topu kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu. 0-1


26. dakikada Sincere’nin sağ kanattan yaptığı ortaya Boutaib kafayla vurdu top auta çıktı.


44. dakikada Issam’ın sol kanattan yaptığı ortaya Adem müsait durumda kafa vuruşu yaptı, top az farkla auta çıktı.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Alpaslan Dedeş xx


Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Guilherme xx, Boutaib xx, Adem xx, Sadık xx, Pereira xx, Sincere xx, Aleksic xx, Issam xx, Mina xx, Rahman xx


Yedekler: Farnolle, Ömer Şişmanoğlu, Eren, Ahmed, Murat Akça, Erkan Kaş, Mustafa, Dia


Teknik Direktör: Erol Bulut


Atiker Konyaspor: Serkan xx, Selim xx, Jonsson xx, Jevtovic xx, Yatabare xx, Milosevic xx, Uğur xx, Vedat xx, Fofona xx, Ferhat xx (Opanasenko dk. 33 x), Skubic x


Yedekler: Volkan, Fallou Diagne, Ali Turan, Adıs Jahovic, Traore, Mahmut, Amır, Moke, Opanasenko, Mücahit


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gol: Milosevic (dk. 14) (Atiker Konyaspor)


Sarı kartalar: Mina, Guilherme (Atiker Konyaspor), Jevtovic (Evkur Yeni Malatyaspor)




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