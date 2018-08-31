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31 Ağustos 2018 23:49

Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - Atiker Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’de 4.

Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - Atiker Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

31 Ağustos 2018 23:49

haftanın açılış karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Atiker Konyaspor’u konuk etti. Karşılaşma Atiker Konyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


75. dakikada Boutaib’in ceza sahası içerisine taşıdığı topta müsait durumdaki Ahmet Ildız iyi bir vuruş yapamadı ve tehlikeyi savunma uzaklaştırdı.


80. dakikada Rahman’ın pasında topla buluşan Adem’in vuruşunda kaleci rahatlıkla kontrol etti.


87. dakikada Atiker Konyaspor’da Jahovic ceza sahasında kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldı. Jahovic’in vuruşunda top kalecide kaldı.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Alpaslan Dedeş xx


Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Guilherme x, Boutaib x, Adem x (Dia dk. 80 x), Sadık x, Pereira x (Ahmed dk. 45 x), Sincere x, Aleksic x (Ömer dk. 64), Issam x, Mina x, Rahman x


Yedekler: Farnolle, Eren, Murat Akça, Erkan Kaş, Mustafa


Teknik Direktör: Erol Bulut


Atiker Konyaspor: Serkan xxx, Selim xx, Jonsson xxx, Jevtovic xx (Moke dk. 73 x), Yatabare xx, Milosevic xxx, Uğur xx, Vedat xx (Jahovic dk. 66 xx), Fofona xxx, Ferhat xx (Opanasenko dk. 33 xx), Skubic xxx


Yedekler: Volkan, Fallou Diagne, Ali Turan, Traore, Mahmut, Amir, Mücahit


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gol: Milosevic (dk. 14) (Atiker Konyaspor)


Sarı kartalar: Mina, Guilherme (Evkur Yeni Malatyaspor), Jevtovic, Vedat, Selim, Fofona (Atiker Konyaspor)




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