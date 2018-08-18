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18 Ağustos 2018 22:44

Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 2.

Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

18 Ağustos 2018 22:44

haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada sol kanattan Adem’in ortasında sağ kanatta göğsüyle topu kontrol eden Pereira’nın şutu üstten dışarı çıktı.


30. dakikada Josef’in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mehmet Ekici’nin vuruşu auta gitti.


31. dakikada sol çaprazdan Barış’ın şutunda kaleci Ertaç topu kontrol etti.


33. dakikada Hasan Ali’nin ortasında ceza sahası içinde Slimani’nin kafa vuruşu kaleyi bulmadı.


42. dakikada defansın hatası ile ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Slimani’nin şutu kaleci Ertaç’ta kaldı.



Stat: Malatya


Hakemler: Fırat Aydunus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx


Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Sincere xx, Sadık xx, Mina xx, Rahman xx, Aleksic xx, Guilherme xx, Adem xx, Ahmet Ildız xx, Pereira xx, Boutaib xx


Yedekler: Farnolle, Gökhan Akkan, Ömer Şişmanoğlu, Donald, Murat Akça, Erkan Kaş, Mustafa, Dia


Teknik Direktör: Erol Bulut


Fenerbahçe: Volkan xx, Hasan Ali xx, Skertel xx, Neustaedter xx, Şener xx, Barış Alıcı xx, Ayew xx, Mehmet Ekici xx, Mehmet Topal xx, Josef xx, Slimani xx


Yedekler: Kameni, Berke, Isla, Alper, Soldado, Gıulıano, Dırar, Valbuena, Yiğithan, Eljif Elmas


Teknik Direktör: Philip Cocu




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