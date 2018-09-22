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Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 6.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar(ikinci yarı)


52. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Adem Büyük'ün çektiği şut kaleci Gökhan'da kalıyor.


61. dakikada sağ kanatta Danijel Aleksic'e sert müdahalede bulunan Fink'e hakem Mustafa Öğretmenoğlu, direkt kırmızı kart gösterdi.


82. dakikada Sincere Seth'in yerden ortası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Pereira'nın gelişine çektiği şut kalenin üzerinden dışarı gitti.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütürk


Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Sincere Seth, Erkan (Chebake dk. 77), Sadık, Mina, Aleksicx (Pereira dk. 64), Guilherme, Mitchell Donald, Murat, Adem, Eren (Khalid Boutaib dk. 56)


Yedekler: Farnolle, Murat, Mustafa, Muniru, Ahmed, Issiar


Teknik Direktör: Erol Bulut


Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Brabec, Fink, Jach, Saadane, Boldrin, Robin Yalçın (Mehmet dk. 67), Samudio (Gladky dk. 81 ?), Umar (Süleyman dk. 57), Vedat


Yedekler: Samir, Talbi, Koray, Mustafa, Petrucci, Abdullah, Ali


Teknik Sorumlu: Mehmet Ali Karaca


Gol: Aleksic (dk. 43) (E. Yeni Malatyaspor)


Kırmızı kart: Matıc Fink (dk. 61) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Aleksic, Guilherme (E. Yeni Malatyaspor), Saadane, Orhan, Jach (Çaykur Rizespor)

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