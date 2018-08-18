haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Mehmet Ekici ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top Ertaç’ın kontrolünde dışarı çıktı.
54. dakikada sol kanattan yapılan ortaya yükselen Silimani’nin vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.
58. dakikada sağdan yapılan ortada Ertaç’ın uzaklaştıramadığı topu Barış kaleye gönderdi Sincere meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
70. dakikada Guilherme’nin uzun pasında topa gelişine vuran Aleksic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Malatya
Hakemler: Fırat Aydunus xx Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Sincere xxx, Sadık xxx, Mina xxx, Rahman xxx, Aleksic xxx (Erkan dk. 90+5 ?), Guilherme xxx, Adem xxx, Ahmet Ildız xx (Donald dk. 65 xx) Pereira xx (Mustafa dk. 86 ?), Boutaib xxx
Yedekler: Farnolle, Gökhan Akkan, Ömer Şişmanoğlu, Murat Akça, Erkan Kaş, Mustafa, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
Fenerbahçe: Volkan x, Hasan Ali x, Skertel xx, Neustaedter x, Şener x (Eljif dk. 78 x), Barış Alıcı xx (Alper dk. 78 ?), Ayew x, Mehmet Ekici x (Valbuena dk. 63 x), Mehmet Topal x, Josef x, Slimani xx
Yedekler: Kameni, Berke, Isla, Alper, Soldado, Giuliano, Dirar, Yiğithan
Teknik Direktör: Philip Cocu
Gol: Aleksic (dk. 70) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Aleksic, Donald (Evkur Yeni Malatyaspor)