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18 Ağustos 2018 23:48

Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 2.

Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

18 Ağustos 2018 23:48

haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Mehmet Ekici ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top Ertaç’ın kontrolünde dışarı çıktı.


54. dakikada sol kanattan yapılan ortaya yükselen Silimani’nin vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.


58. dakikada sağdan yapılan ortada Ertaç’ın uzaklaştıramadığı topu Barış kaleye gönderdi Sincere meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.


70. dakikada Guilherme’nin uzun pasında topa gelişine vuran Aleksic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



Stat: Malatya


Hakemler: Fırat Aydunus xx Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu xx


Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Sincere xxx, Sadık xxx, Mina xxx, Rahman xxx, Aleksic xxx (Erkan dk. 90+5 ?), Guilherme xxx, Adem xxx, Ahmet Ildız xx (Donald dk. 65 xx) Pereira xx (Mustafa dk. 86 ?), Boutaib xxx


Yedekler: Farnolle, Gökhan Akkan, Ömer Şişmanoğlu, Murat Akça, Erkan Kaş, Mustafa, Dia


Teknik Direktör: Erol Bulut


Fenerbahçe: Volkan x, Hasan Ali x, Skertel xx, Neustaedter x, Şener x (Eljif dk. 78 x), Barış Alıcı xx (Alper dk. 78 ?), Ayew x, Mehmet Ekici x (Valbuena dk. 63 x), Mehmet Topal x, Josef x, Slimani xx


Yedekler: Kameni, Berke, Isla, Alper, Soldado, Giuliano, Dirar, Yiğithan


Teknik Direktör: Philip Cocu


Gol: Aleksic (dk. 70) (Evkur Yeni Malatyaspor)


Sarı kartlar: Aleksic, Donald (Evkur Yeni Malatyaspor)




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