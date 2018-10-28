Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 10.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Pereira'nın altıpas içine gönderdiği topa Boutaıb dokundu meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
18. dakikada Donk cezasahasına girmeden yerden şutunu çekti top defansa çarparak auta çıktı.
30. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Adem şutunu çekti top auta çıktı.
32. dakikada kullanılan köşe vuruşuna yükselen Murat Akça'nın şutu az farkla dışarı çıktı.
36. dakikada Boutaıb'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Donald yerden şutunu çekti top ağlara gitti. 1-0
Stat: Malatya Stadyumu
Hakemler: Halis Özkahya Ceyhun Sesigüzel Hakan Yemişken
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Guılherme, Murat, Boutaıb, Adem, Sadık, Pereıra, Donald, Murat Akça, Chebake, Erkan Kaş
Yedekler: Ertaç, Gökhan, Eren, Ahmed, Aleksic, Mustafa, Munıru Rahman, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
Galatasaray: Muslera, Mariano, Rodrigues, Selçuk, Belhanda ? (Ahmet Çalık dk. 30), Sinan, Linnes, Donk, Ndiaye, Ömer Bayram, Ozan Kabak
Yedekler: İsmail, Maıcon, Ahmet Yılmaz, Yunus, Atalay, Recep, Celil, Muğdat
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Donald (dk. 36) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kart: Mariano (Galatasaray)