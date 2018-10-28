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Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 10.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Pereira'nın altıpas içine gönderdiği topa Boutaıb dokundu meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


18. dakikada Donk cezasahasına girmeden yerden şutunu çekti top defansa çarparak auta çıktı.


30. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Adem şutunu çekti top auta çıktı.


32. dakikada kullanılan köşe vuruşuna yükselen Murat Akça'nın şutu az farkla dışarı çıktı.


36. dakikada Boutaıb'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Donald yerden şutunu çekti top ağlara gitti. 1-0



Stat: Malatya Stadyumu


Hakemler: Halis Özkahya Ceyhun Sesigüzel Hakan Yemişken


Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Guılherme, Murat, Boutaıb, Adem, Sadık, Pereıra, Donald, Murat Akça, Chebake, Erkan Kaş


Yedekler: Ertaç, Gökhan, Eren, Ahmed, Aleksic, Mustafa, Munıru Rahman, Dia


Teknik Direktör: Erol Bulut


Galatasaray: Muslera, Mariano, Rodrigues, Selçuk, Belhanda ? (Ahmet Çalık dk. 30), Sinan, Linnes, Donk, Ndiaye, Ömer Bayram, Ozan Kabak


Yedekler: İsmail, Maıcon, Ahmet Yılmaz, Yunus, Atalay, Recep, Celil, Muğdat


Teknik Direktör: Fatih Terim


Gol: Donald (dk. 36) (Evkur Yeni Malatyaspor)


Sarı kart: Mariano (Galatasaray)

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