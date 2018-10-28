Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 10.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
53. dakikada altıpas içine indirilen topa Rodrigues dokundu top direğin dibinden dışarı çıktı.
64. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Adem gole çevirdi. 2-0
68. dakikada ceza sahasına yapılan ortaya Muğdat kafayla dokundu. Malatya defansı meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkarttı.
73. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Muğdat'ın şutunu kaleci Farnolle çeldi. Dönen topa Ndiaye kafayla dokundu meşin yuvarlak dışarı çıktı.
83. dakikada kullanılan köşe vuruşuna yükselen Ahmet Çalık kafayla dokundu top üstten dışarı çıktı.
Stat: Malatya Stadyumu
Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Guilherme (Aleksic dk. 85 ?), Murat, Boutaıb, Adem, Sadık, Pereira (Ahmet Ildız dk. 57), Donald (Muniru dk. 75), Murat Akça, Chebake, Erkan Kaş
Yedekler: Ertaç, Gökhan, Eren, Ahmed, Aleksic, Mustafa, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
Galatasaray: Muslera, Mariano, Rodrigues, Selçuk, Belhanda (Ahmet Çalık dk. 30), Sinan (Yunus dk. 74), Linnes (Muğdat dk. 56), Donk, Ndıaye, Ömer Bayram, Ozan Kabak
Yedekler: İsmail, Maicon, Ahmet Yılmaz, Atalay, Recep, Celil
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Donald (dk. 36), Adem (dk. 64 pen.) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Mariano (Galatasaray), Farnolle, Ahmet Ildız (Evkur Yeni Malatyaspor)