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25 Şubat 2018 15:41

Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 3 - Kardemir Karabükspor:1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 3 - Kardemir Karabükspor:1 (Maç sonucu)

25 Şubat 2018 15:41

haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, evinde karşılaştığı Kardemir Karabükspor’u 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Adem’in pasında topla buluşan Barazite ceza yayı üzerinden şutunu çekti ancak kaleci Çağlar iki hamlede topu kontrol etti.


54. dakikada Adem ceza sahası sol çaprazında rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanını terk etti.


60. dakikada Cissokho’nun sol kanattan yerden ceza sahasına gönderdiği topa dokunan Boutaib, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 2-0


69. dakikada Gilberto’nun altıpas içerisine gönderdiği top defansa çarptıktan sonra boşta kaldı oluşan karambolde Barazite topu ağlara gönderdi: 3-0


87. dakikada kısa paslarla cezasahasına giren Leandro kaleci ile karşı karşıya kaldıktan sonra şutunu çekti top Ertaç’ta kaldı.


90. dakikada Leandrinho, kazanılan penaltıyı Leandro gole çevirdi. 1-3



Stat: Malatya


Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İsmail Şencan xx, Volkan Ahmet Narinç xx


Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Doria xxx, Murat Yıldırım xxx, Boutaıb xx (Berk dk. 78 x), Adem xxx, Cissokho xxx, Aytaç Kara xxx, Mina xxx, Rahman Buğra xx, Denıng xx (Gilberto dk. 61 x), Diallo xx (Barazite dk. 46 xx)


Yedekler: Farnolle, Gökhan Akkan, Pereira, Barazite, Eren, Azubuike, Sincere, Berk, Gilberto, Mustafa


Teknik Direktör: Erol Bulut


Kardemir Karabükspor: Çağlar x, Ferhat xx (Özgür dk. 5 xx), Traore xx (Murat Akın dk. 84 ?), Skulason xx, Hakan Aslantaş x (Bliznichenko dk. 46 x), Anton xx, İshak xx, Leandrinho xx, Cem xx, Ibanez xx, Kage xx


Yedekler: Furkan, Tayyib, Stahl, Ahmet, Murat Akın, Özgür Yılmaz, Alican, Yusuf, Andrıı


Teknik Direktör: Levent Açıkgöz


Goller: Doria (dk. 23), Boutaıb (dk. 60), Barazite (dk. 69) (Evkur Yeni Malatyaspor), Leandrinho (dk. 90 pen) (Kardemir Karabükspor)


Sarı Kartlar: Doria, Denıng (Evkur Yeni Malatyaspor), Ibanez, Traore, Kage, Cem (Karabük)




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