Malatya Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak ‘Star Şehir Buluşmaları' kapsamında kente gelen Star gazetesi yazarları Malatya'yı gezdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve yatırımlarını kapsayan gezi programına Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, AK Parti Ankara Milletvekili ve Star Gazetesi Yazarı Yalçın Akdoğan ile gazete yazarları Fadime Özkan ve Ahmet Kekeç katıldı. Yazarlar ilk olarak Bakırcılar Çarşısı ile Malatya'nın altını olan kayısının tüm tatları ile sergilendiği Şire Pazarı'nı gezdi. Şire Pazarı ve Bakırcılar Çarşısı ziyaretinin ardından Sanat Sokağı'na gelen yazarlar burada Sanat Merkezi, Fotoğraf Makinası Müzesi, Malatya Kültür Evi ile Radyo ve Gramofon Müzesi'ni gezdi.

Hayvanat Bahçesi ziyareti sırasında çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Malatya'yı ülkemizdeki marka şehirlerinden biri haline getirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Doğu Anadolu'da bir ilk olarak Hayvanat Bahçesini Malatyamıza kazandırdık. Vatandaşlarımızın hizmetine açmış olduğumuz hayvanat bahçemize vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgi yapmış olduğumuz hizmetin ne kadar yerinde bir yatırım olduğunu göstermektedir. Hemşehrilerimizin çocukları ile birlikte gezebilecekleri çok güzel bir mekanı Malatyamıza kazandırmanın mutluluğunu yaşamaktayız” diye konuştu.

Başkan Polat ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan yatırım ve hizmetlerle ilgili de bilgi aktardı.