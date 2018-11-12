“Startup Weekend Malatya 2018 ” sona erdi

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Malatya'da düzenlenen “Girişimcilik Yarışması Startup Weekend Malatya” sona erdi.

İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde 9-10-11 Kasım tarihleri arasında “Fikrini Uçuruyoruz” sloganı ile düzenlenen Startup Weekend 2018 etkinliği üç gün boyunca kapılarını girişimci adaylarına açtı.

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından, İnönü Üniversitesi, Malatya Teknokent ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan genç girişimciler kurdukları ekiplerle üç gün boyunca iş fikirleri geliştirerek olgunlaştırmaya çalıştı. Bu süre zarfında katılımcılara iş geliştirme fikri, fizibilite çalışmaları hazırlama ve etkili sunum teknikleri konusunda eğitimler verilerek, uzman mentörlerce rehberlik desteği de verildi.

Çok yoğun geçen sürecin ardından finale kalan 16 ekip jüri karşına geçerek projelerini anlattı.

Birbirinden değerli bu projeleri dinleyen jüri üyeleri zorlu bir değerlendirmenin ardından yarışmanın sonuçlarını açıkladı.

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Dinç, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Komitesi Başkanı Mesut Özdemir ve KOSGEB Malatya Şube Müdürü Murat Seki tarafından verildi.

Ayrıca yarışmada başarılı bulunan projelere Pusula Ön Kuluçka Merkezinde hayata geçirilecek ve desteklenecek.

Ödül töreninde konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yarışmaya 150'nin üzerinde bir katılımın olduğunu bütün katılımcıları ve ekipleri kutladığını söyledi.

İnönü Üniversitesi olarak yarışmaya destek olduklarını belirten Kızılay, “Fırat Kalkınma Ajansının değerli Genel Sekreteri Abdulvahap Bey ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Ekibinde çok emek veren arkadaşlarımız oldu. Teknokent'ten Fatih Kocamaz ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Bu projenin başarılı olmasında emeği geçen ve İstanbul'dan gelen Patrick Bey ve Neşen Hanıma ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kızılay, yarışmaya katılan 16 grubu da hem Malatya Teknokent'e hem de girişimcilik merkezine beklediklerini sözlerine ekledi.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Avdulvahap Yoğunlu ise yarışmaya katılan tüm ekipleri tebrik ettiğini söyledi.

Yoğunlu, yarışmanın ilk gününde fikirleri dinledikl erinde ham fikirlerin ve ham projelerin olduğunu belirterek, “Fakat bu gün 16 projeyi jüri olarak dinlediğimizde gerçekten çok geliştirmiş olduklarını gördük. Buradaki amaç ben açılış konuşmasında da söylemiştim, bu aslında bir girişimcilik oyunuydu. Beraber ekipler kurarak girişimcilik oyunu oynarken hocalarımızın ve mentörlerin katkılarıyla girişimcilikle ilgili temel kavramları öğrendiğinizi düşünüyorum. Bizlerin amacı buydu. Katılımcılarımız bu kavramları anlamış oldular. Bir işin planının nasıl hazırlanacağını, kendi argümanlarını nasıl gerçekleştireceklerini, realize edeceklerini öğrendiler. Bu güzel ortamı bize sağladıkları için sayın rektör hocama şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel ortamda gerçekten çok güzel bir etkinlik gerçekleştirmiş olduk. Ayrıca katkılarından dolayı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve ekibine de teşekkür ediyorum. ” ifadelerini kullandı.

Yoğunlu, yarışmada dereceye giren ve girmeyen tüm katılımcıların Malatya Teknokent'e, girişimcilik merkezine ve Pusula Ön Kuluçka Merkezine gitmeleri tavsiyesinde bulundu.

Program hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Komitesi Başkanı Mesut Özdemir, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Dinç, KOSGEB Malatya Şube Müdürü Murat Seki, Fırat Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Mehmet Şirin Budancanamak, Fırat Kalkınma Ajansı personeli ve yarışmacılar katıldı.