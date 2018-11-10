Startup Weekend Yarışması Malatya'da

‘Fikrini Uçuruyoruz' sloganı ile düzenlenen Startup Weekend 2018 etkinliği Malatya'da İnönü Üniversitesinde kapılarını girişimci adaylarına açtı.

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen ve İnönü Üniversitesi, Malatya Teknokent, Malatya Teknoloji Transfer Merkezi (TTO) ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde başladı.

Etkinlik için bireysel başvurularda ekipler oluşturularak rehber montörler ile iş fikirleri olgunlaştırılacak. Ayrıca iş fikri geliştirme, fizibilite çalışmaları hazırlama ve etkili sunum teknikleri konusunda da eğitimler verilecek. Yarışmada dereceye giren fikirler, Malatya'da girişimciliğin merkezi olacak, Pusula Ön Kuluçka Merkezinde hayata geçirilecek ve desteklenecek. Ayrıca dereceye giren fikirlere de birçok hediye verilecek.

Yarışma ile ilgili bilgiler veren FKA Genel Sekreter vekili Abdulvahap Yoğunlu,3 gün sürecek etkinlikte yaklaşık 200 katılımcının girişimcilik yarışmalarına dahil olacağını belirterek “Bu aslında bir girişimcilik oyunu. Bu kapsamda gençlerimiz bir ekip oluşturarak, kendi fikirlerini kurgulayarak jüri karşısına çıkacaklar. Bu gerçekten bölge adına çok önemli bir etkinlik. Bölgemizde girişimcilik eko sistemini gerek üniversitemiz gerekse ticaret ve sanayi odalarımızla birlikte geliştirmeye çalışıyoruz. Bu etkinlikte bu kapsamda yapılan bir etkinliğimiz” diye konuştu.

Malatya'da ilk kez böyle bir etkinlik düzenlendiğini de belirten Yoğunlu, destek veren kurumlara teşekkür etti.

Programda bir konuşma yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay'da etkinliğin amacının aslında bir farkındalık oluşturmak olduğunu kaydederek, “Biz üniversitemizde bir girişimcilik merkezi açtık. Yine Malatya Teknokent'te de bir ön kuluçka merkezi faaliyete girdi. Sizler artık bundan sonra açtığımız bu girişimcilik merkezlerinde eğitimlerinizi alacaksınız. Onun için bu girişimcilik merkezileri üniversitemi, şehrimiz için çok önemli bir merkez” ifadelerine yer verdi.

Programın açılışına Rektör Prof.Dr. Ahmet Kızılay'ın yanı sıra FKA Genel Sekreter vekili Abdulvahap Yoğunlu, FKA İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Mehmet Şirin, MTSO Genel Sekreteri Remzi Yaşar, Malatya Teknokent Genel Müdürü Adnan Fatih Kocamaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen ile öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.