STK Akademisi devam ediyor

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından STK'ların kapasitelerini geliştirmek amacıyla başlatılan “Sivil Toplum Akademisi” programının ikinci konferansında ‘Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllülük, Zaman Yönetimi ve iletişim' konusu anlatıldı.

Bir otelde düzenlenen konferansa Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Şahin, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, muhtarlar, dernek yöneticileri ve üyeleri, vakıf, oda başkanları, konferansını vermek üzere İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Göktolga katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu “Kimimiz bir dernek, kimimiz bir vakıf kurmuş, kimi muhtar, kimi yönetici hep beraber Malatya'yı bir parçada olsa da yukarı taşırsak bu bizim için çok büyük başarıdır. Bu başarının en temel ilkesi ve gücü ise hizmet etmiş olduğumuz alanlardaki gönüllülük çerçevesindeki gücümüzdür. Bu gücü mutlak surette kentimizin sürdürülebilir geleceğine katkı sağlamada kullanmamamız gerekiyor. Bugün burada dinleyeceğimiz konferans neticesinde özellikle sivil toplum alanında çalışma yapan kıymetli STK başkanlarımız zaman konusunda ve iletişim konusundaki pratik tecrübelerinin yanı sıra teorik bilgi ile daha verimli hale getireceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı. Sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük, zaman yönetimi ve iletişim konusunda konferans veren İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Göktolga katılımcılara STK'ların yapısında gönüllülüğün esas olduğunu anlatarak keyfilikle gönüllülüğün farklı şeyler olduğunu, yapılması gereken şeyleri gönlün istememesi neticesinde yapılmamasının doğru olmadığını vurguladı. Göktolga, gönüllünün gelmesini beklemek yerine doğru kişiyi seçip STK sorumlularının gönüllüye gitmeleri gerektiğini seçilen gönüllüleri motive olmaları açısından yeni görevler ve sorumluluklar vererek onların ödüllendirilmesi söyledi. Gönüllülere yetki verilmesinden çekinilmemesi gerektiğini vurgulayan Göktolga, katılımcılara zamanı kontrol etmek konusunda da önemli bilgiler verdi. Zamanlarını dört parçaya bölüp 1. bölümde hem önemli hem acil işlerini yapmalarını, 2. bölümde önemli ama acil olmayan işlerini, 3. bölümde önemsiz ama acil işlerini, 4. bölümde ise önemsiz ve acil olmayan işlerinin yapılması gerektiğini slayt eşliğinde anlattı.

Göktolga, “Zamanınızı kontrol ederken sorumlulukları, öncelikleri ve amaçlarınızı belirleyin, gereksiz ve uygun olmayan faaliyetleri eleyin, haftalık ve günlük zamanınızı kullanmayı planlayın ve programlayın, zirve enerji zamanınızı doğru kullanın” diye konuştu.

Programın soru cevap kısmında ise katılımcılardan gelen bütün soruları yanıtladı.