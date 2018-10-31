STK'lar yasal çerçevede değerlendirildi

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından STK'ların kapasitelerini geliştirmek, yapısal analizlerini incelemek amacıyla başlatılan “Sivil Toplum Akademisi” programının üçüncü konferansında ‘Mevzuat Çerçevesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Değerlendirilmesi' konusu anlatıldı.

Bir otelde düzenlenen konferansa Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Özcan, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, STK Temsilcileri, muhtarlar ve konferansını vermek üzere İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi Okan Özbaş katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, "STK akademisi programımızın 3. toplantısında STK'ların yasal süreçte işleyişi, yönetmelik ve kanunlardaki değişimi hakkında bilgilenmek için toplanmış bulunmaktayız. Eksik bilgileri gidermek, yasal işleyişi görmek bu program için önemli bir konudur” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi Okan Özbaş ise derneklerin tarihi süreçteki değişimi hakkında bilgi vererek, “Dernek, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin bir araya gelerek kazanç paylaşıma dışında belirli bir ortak amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır” ifadelerini kullandı.

Özbaş konuşmasında "Gerçek veya tüzel kişiler, yerleşme hakkına sahip yabancı uyruklu kişiler dernek kurabilir. Dernekler mülki idari amirine kuruluş bildirimini sunduğu andan itibaren tüzel kişilik kazanır" ifadelerine yer verdi. Derneklerin iç denetimini 2 yılda bir yapmaları gerektiğini ifade eden Özbaş, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek için faaliyette bulunabileceklerini, Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla derneğin kurulamayacağını söyledi.

Programın sonunda katılımcıların konu ile ilgili sorularını yanıtlayan Özbaş'a Büyükşehir Başkan Vekili Ramazan Özcan tarafından kayısı ve ebru sanatından yapılan bir tablo hediye edildi.