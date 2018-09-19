STK'ların sorunları ve çözüm önerileri konuşulacak

Malatya Kent Konseyi konuyla ilgili STK temsilcilerinin görüşlerinin alınması ve program çerçevesine dahil edilmesi için bir toplantı düzenlendi. Bir otelde düzenlenen toplantıya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, İnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Gökhan Tuncel, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıyı yöneten Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, son zamanlarda STK'ların hem kavramsal hem de faaliyet alanı olarak karmaşık ve muğlak bir nitelik aldıklarını, yaşanan karmaşıklığı önlemek ve yerelde hizmet üreten STK'ların varoluşsal amaçlarının aydınlığa kavuşturulması konusunda bir kanaat oluşturmak amacıyla istişare toplantısını düzenlediğini söyledi.

Çobanoğlu “ Kent paydaşlarının en önemli aktörleri arasında olan STK'ların yerelde daha etkin ve verimli bir şekilde hizmet üretebilmesini kolaylaştırmayı amaçlayan bu çalışma Kent Konseylerinin önemli görevleri arasında yer almaktadır” şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Öğretim Görevlisi Doç Dr. Gökhan Tuncel ise sivil toplum kuruluşlarının resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olduklarını belirterek amaçları doğrultusunda farklı konularda buluştuklarını, üye ve çalışanlarının gönüllülük esasına göre kar amacı gütmeden faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Tuncel “Katılımcı demokrasi, rejimin meşrutiyetini sağlaması, parti içi demokrasinin güçlenmesi, gücün tek bir elde toplanmasını önlemek, şeffaflık ve hesap verebilirlik adına STK'lar siyasal açıdan büyük önem taşımaktadır” dedi.

Programın soru cevap bölümünde katılımcılar konuşmacılara konu ile ilgili çeşitli sorular yöneltip bilgi alışverişinde bulundular. Kent Konseyi tarafından verilen bilgiye göre proje kapsamında ilk programın Ekim ayı itibari ile başlatılacağı, her konu kapsamında alanında uzman kişiler vasıtasıyla konferanslar ve çalıştaylar düzenleneceği belirtildi.