Su borçları yeniden taksitlendiriliyor

7020 sayılı kanun kapsamında, 31 Mart 2017 tarihinden önceki su borçlarının yeniden yapılandırma süreci başladı. Yapılandırma başvuruları 30 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.

Konuyla alakalı olarak konuşan MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, vatandaşların 31 Mart 2017 tarihi öncesinde olan su ve atık su borç yapılandırmalarını, MASKİ Genel Müdürlüğü Akpınar Şubesi (SOS Binası) ve tüm ilçe şubelerine nüfus cüzdanlarıyla giderek yapabileceğini söyledi.

Yapılandırma kapsamında vatandaşların borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeyebileceğini belirten Özdemir, “Borçların peşin ödenmesi durumunda ise Yurt İçi Üretici Endeksi (Yİ-ÜFE)’de yüzde 50 indirim sağlanacak. Borçlarını yapılandıran vatandaşlar ödemelerini 2 ayda bir yapabilecek. Ancak ilk iki taksiti günüde ödememeleri, bir yıl içinde iki defadan fazla borcun ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırmaları bozulacak, iptal edilen borçlar 7020 sayılı yasa kapsamında yeniden yapılandırılmayacaktır. Yapılandırmanın ilk taksitinin son ödeme tarihi 31 Temmuz 2017. Vatandaşlarımızın birikmiş su borçlarını yeniden yapılandırma imkanından yararlanmalarını istiyoruz. Abonelerimizin lehlerine olan bu düzenlemeden faydalanmaları kendi menfaatlerine olacaktır” şeklinde konuştu.