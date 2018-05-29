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29 Mayıs 2018 15:43

Su borçlarını yapılandırma başlıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünde, 7143 Sayılı Kanun kapsamında su borçlarını yapılandırma işlemleri yarın başlıyor.

Su borçlarını yapılandırma başlıyor

29 Mayıs 2018 15:43


Konuyla ilgili MASKİ’den yapılan açıklamada yapılandırma başvurusunun 31 Temmuz 2018 Salı günü mesai bitiminde son bulacağı belirtilerek, “Su borçlarının yeniden yapılandırma işlemleri MASKİ Genel Müdürlüğü Akpınar Şubesi’nde (SOS Binası) 30 Mayıs itibariyle başlayacaktır. 7143 Sayılı Kanun kapsamında, vadesi 31 Mart 2018 tarihinden önceki borçların yapılandırma süreci, 30 Mayıs 2018 itibariyle başlıyor. Başvurular 31 Temmuz 2018 Salı günü mesai bitiminde sona erecek. Su borcu olan vatandaşlarımız ilgili şubelere nüfus cüzdanlarıyla giderek başvurularını yapabilirler. Yapılandırma kapsamında vatandaşlar borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeyebilirler. Vatandaşların peşin ödemelerinde gecikme faizlerinde yüzde 90, 2 taksitle ödemelerinde yüzde 50 indirim sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmelerini önemli rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.




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