Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 16:49

Su borçlarını yapılandırmada son gün 30 Haziran

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 7020 sayılı su borçlarını yapılandırma ile ilgili Kanuna son başvuru tarihinin 30 Haziran olduğu belirtilerek, vatandaşlara bu tarihe kadar müracaat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Su borçlarını yapılandırmada son gün 30 Haziran

28 Haziran 2017 16:49


Konuyla ilgili konuşan MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “Su borçlarının yeniden yapılandırma işlemleri MASKİ Genel Müdürlüğü Akpınar Şubesi (SOS Binası) ve Tüm İlçe Şubelerimizde devam ediyor. 7020 sayılı Kanun kapsamında, 31 Mart 2017 tarihinden önceki borçların yapılandırma sürecinin son başvuruları 30 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Su borcu olan vatandaşlarımız ilgili şubelere nüfus cüzdanlarıyla gelip başvurularını yapabilirler. Yapılandırma kapsamında vatandaşlarımız borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeyebilir. Borçların peşin ödenmek isteyen vatandaşlarımıza ise Yurt İçi Üretici Endeksi (Yİ-ÜFE)’de yüzde 50 indirim sağlanacak. Borçlarını yapılandıran vatandaşlar ödemelerini 2 ayda bir yapabilecek. Vatandaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmelerini önemli rica ediyoruz” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:50
  • Güneş :04:59
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:36
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:54
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!