Su borçlarını yapılandırmada son gün 30 Haziran

Konuyla ilgili konuşan MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “Su borçlarının yeniden yapılandırma işlemleri MASKİ Genel Müdürlüğü Akpınar Şubesi (SOS Binası) ve Tüm İlçe Şubelerimizde devam ediyor. 7020 sayılı Kanun kapsamında, 31 Mart 2017 tarihinden önceki borçların yapılandırma sürecinin son başvuruları 30 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Su borcu olan vatandaşlarımız ilgili şubelere nüfus cüzdanlarıyla gelip başvurularını yapabilirler. Yapılandırma kapsamında vatandaşlarımız borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeyebilir. Borçların peşin ödenmek isteyen vatandaşlarımıza ise Yurt İçi Üretici Endeksi (Yİ-ÜFE)’de yüzde 50 indirim sağlanacak. Borçlarını yapılandıran vatandaşlar ödemelerini 2 ayda bir yapabilecek. Vatandaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmelerini önemli rica ediyoruz” şeklinde konuştu.