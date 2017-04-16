Su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kale ilçesine bağlı Erenli Mahallesi’nde yaşayan Vahap Bağ (65) isimli vatandaş, evlerinin bahçesinde bulunan 20 metre derinliğindeki sulama kuyusuna düştü. Ev sakinlerinin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama-kurtarma ekibi yönlendirildi.

Arama-kurtarma ekipleri tarafından başlatılan çalışma ile kuyuya düşen yaşlı adam çıkartıldı. Hayatını kaybeden Vahap Bağ’ın cenazesi olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.