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24 Mayıs 2018 17:13

Su sorunu yaşayan Arguvan’da sondaj çalışması

Arguvan Halpuzlular Kalkındırma ve Dayanışma Derneği tarafından kuraklık sorunu yaşayan Arguvan’da sondaj çalışması yapılacak.

Su sorunu yaşayan Arguvan’da sondaj çalışması

24 Mayıs 2018 17:13


Dolaylı Mahallesinde yapılacak olan sondaj çalışmasında elde edilen su sulamada kullanılacak. Sondaj çalışması hakkında bilgi veren dernek başkanı Erdal Ekici, "Dernek olarak acilen su sorununu çözmek için sondaj çalışması yaptık. Şimdi sanayide 7/8 litre suya kavuştuk mevcut havuzun onarımını yaptık çalışma devam ediyor. Sondajla bulunan suyu sulama amaçlı olarak kullanacağız dalgıç ve pompaya ruhsat işlemleri için maddi desteği ihtiyacımız vardır. Şuana kadar bize malzeme desteği sağlayan Arguvan Belediyesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.




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