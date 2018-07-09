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09 Temmuz 2018 17:05

Sultansuyu Harasının ‘Şampiyon adayı’ tayları görücüye çıkıyor

1865 yılında Osmanlı ordusuna yapağı, yün ve at ihtiyacı karşılamak üzere kurulan ve daha sonra haraya dönüştürülen Sultansuyu’nun safkan Arap koşu tayları 10 Temmuz Salı günü Bursa Karacabey Tarım İşletmesinde açık arttırmayla satışa sunulacak.

Sultansuyu Harasının ‘Şampiyon adayı’ tayları görücüye çıkıyor

09 Temmuz 2018 17:05


Özgünhan, Onur Kağan, Tümözbey, Kafkas Şahı, Karayağız, Alpyürek, Ateş Topu, Özduran gibi aygırlara ait 73 adet bir ve iki yaşındaki safkan Arap koşu tayları saat 13.00’de başlayacak açık arttırmayla yeni sahiplerini bulacak. Halen Sultansuyu’nun en gözde aygırı olarak göze çarpan Özgünhan’ın yavruları Kastal, Yeşil Yol, Yol Bulan, Altıncı His, Serkurt, Tatarkan, Taykut, Gözyaşı Gecesi ve Ustaoğlu’nun kardeşlerinin de içinde bulunduğu 73 adet tay satışa sunulacak. Bu atlardan Altıncı His, Taykut ve Serkurt yakın zamanda düzenlenen Grup 1 ve Grup 3 yarışlarında birincilik elde etmişti.


Son yıllarda Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu’nda yetişen atların yarışlarda yüksek performans göstermesinin ana-baba bir diğer kardeşlere talebi arttırdığı ve bu sebeple ihaleye olan ilginin yüksek olması bekleniyor.




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