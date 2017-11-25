Süper Lig: E.Y. Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada sağ köşeden Aytaç’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Sadık’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topa Murat Yıldırım’ın yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top uzaklaştırıldı.
22. dakikada sağ kanatta topla buluşan Pereira’nın ortasında ceza sahası içinde Azubuike’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri’de kaldı.
45+1. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Murat Yıldırım’ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Kemal Yılmaz xx, İsmail Şencan xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Yalçın xx, Sadık xx, Cissokho xx, Murat Yıldırım xx, Azubuike xx, Aytaç xx, Adem xx, Pereira xx, Boutaib xx
Yedekler: Farnolle, Barazite, Eren, Sincere, Ferhat Canlı, Murat Akça, Meza, Dia, Dening, Diallo
Teknik Direktör: Erol Bulut
Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Necip xx, Mitrovic xx, Adriano xx, Atiba xx, Tolgay xx, Quaresma xx, Talisca xx, Babel xx, Cenk xx
Yedekler: Tolga, Negredo, Oğuzhan, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Orkan, Lens, Utku
Teknik Direktör: Şenol Güneş