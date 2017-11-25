Süper Lig: E.Y. Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Pereira’nın içeri çevirdiği topa ceza sahası sağ çaprazında Azubuike’nin bekletmeden yaptığı eşin yuvarlak Beşiktaş savunmasından döndü.
53. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Pereira’nın yaptığı ortada arka direkte Boutaib’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
62. dakikada sağ kanatta topla buluşan Adem’in ortasında penaltı noktası üzerindeki Pereira’nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
70. dakikada sağ kanatta Chebake’nin ortasında ön direkte Boutaib’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri’de kaldı.
85. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Oğuzhan’ın ortasında arka direkte Negredo’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Kemal Yılmaz xx, İsmail Şencan xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Yalçın xx, Sadık xx, Cissokho xx, Murat Yıldırım xx, Azubuike xx (Diallo dk. 72 x), Aytaç xx (Barazite dk. 84 ?), Adem xx (Dening dk. 87 ?), Pereira xx, Boutaib xx
Yedekler: Farnolle, Eren, Sincere, Ferhat Canlı, Murat Akça, Meza, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Necip xx (Fatih Aksoy dk. 73 x), Mitrovic xx, Adriano xx, Atiba xx (Oğuzhan dk. 69 x), Tolgay xx, Quaresma xx (Negredo dk. 58 x), Talisca xx, Babel xx, Cenk xx
Yedekler: Tolga, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Orkan, Lens, Utku
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Sarı kartlar: Azubuike (Evkur Yeni Malatyaspor), Mitrovic (Beşiktaş)