Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 18:33

Süper Lig: E.Y. Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig: E.Y. Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

25 Kasım 2017 18:33

haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Pereira’nın içeri çevirdiği topa ceza sahası sağ çaprazında Azubuike’nin bekletmeden yaptığı eşin yuvarlak Beşiktaş savunmasından döndü.


53. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Pereira’nın yaptığı ortada arka direkte Boutaib’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


62. dakikada sağ kanatta topla buluşan Adem’in ortasında penaltı noktası üzerindeki Pereira’nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


70. dakikada sağ kanatta Chebake’nin ortasında ön direkte Boutaib’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri’de kaldı.


85. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Oğuzhan’ın ortasında arka direkte Negredo’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Kemal Yılmaz xx, İsmail Şencan xx


Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Yalçın xx, Sadık xx, Cissokho xx, Murat Yıldırım xx, Azubuike xx (Diallo dk. 72 x), Aytaç xx (Barazite dk. 84 ?), Adem xx (Dening dk. 87 ?), Pereira xx, Boutaib xx


Yedekler: Farnolle, Eren, Sincere, Ferhat Canlı, Murat Akça, Meza, Dia


Teknik Direktör: Erol Bulut


Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Necip xx (Fatih Aksoy dk. 73 x), Mitrovic xx, Adriano xx, Atiba xx (Oğuzhan dk. 69 x), Tolgay xx, Quaresma xx (Negredo dk. 58 x), Talisca xx, Babel xx, Cenk xx


Yedekler: Tolga, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Orkan, Lens, Utku


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Sarı kartlar: Azubuike (Evkur Yeni Malatyaspor), Mitrovic (Beşiktaş)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
7
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    10°C
  • Salı
    Yağmurlu
    10°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç