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16 Eylül 2017 18:08

Süper Lig

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 5.

Süper Lig

16 Eylül 2017 18:08

haftasında evinde Bursaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Bursaspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda top ceza sahasına düştü. Evkur Yeni Malatyaspor defansının uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı Ekong ağlara gönderdi. 0-1


32. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta topa iyi yükselen Yalçın Ayhan’ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


45. dakikada Bursaspor kontra atağa çıktı. Delarge’nin pasında penaltı noktasında topla buluşan Batalla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2



Stat: Malatya Stadyumu


Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Baki Tuncay Akkın xx, Asım Yusuf Öz xx


Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Yalçın xx, Boutaıb xx, Azubuike xx, Adem Büyük xx, Cissokho xx, Chebake xx, Aytaç xxx, Mina xx, Dia xx, Diallo xx


Yedekler: Fornolle, Murat, Barazite, Eren, Sadık, Turgut, Murat, Mustafa, Rahman, Dening


Teknik Direktör: Hakan Çalışkan


Bursapor: Harun xx, Tarouco x, Batalla xx, Ekoko xx, Aziz xx, Barış xx, Stancu xx, Delarge xx, Agu xx, Badu xx, Ekong xx


Yedekler: Muhammed, Ertuğrul, Bilal, Merter, Deniz, Furkan, Arnold, Yusuf, Onur, Okoli


Teknik Direktör: Marie Le Guena


Goller: Ekong (dk. 12), Batalla (dk. 45) (Bursaspor)


Sarı kartlar: Agu (Bursaspor), Chebake (Evkur Yeni Malatyaspor)




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