haftasında evinde Bursaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Bursaspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda top ceza sahasına düştü. Evkur Yeni Malatyaspor defansının uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı Ekong ağlara gönderdi. 0-1
32. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta topa iyi yükselen Yalçın Ayhan’ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
45. dakikada Bursaspor kontra atağa çıktı. Delarge’nin pasında penaltı noktasında topla buluşan Batalla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
Stat: Malatya Stadyumu
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Baki Tuncay Akkın xx, Asım Yusuf Öz xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Yalçın xx, Boutaıb xx, Azubuike xx, Adem Büyük xx, Cissokho xx, Chebake xx, Aytaç xxx, Mina xx, Dia xx, Diallo xx
Yedekler: Fornolle, Murat, Barazite, Eren, Sadık, Turgut, Murat, Mustafa, Rahman, Dening
Teknik Direktör: Hakan Çalışkan
Bursapor: Harun xx, Tarouco x, Batalla xx, Ekoko xx, Aziz xx, Barış xx, Stancu xx, Delarge xx, Agu xx, Badu xx, Ekong xx
Yedekler: Muhammed, Ertuğrul, Bilal, Merter, Deniz, Furkan, Arnold, Yusuf, Onur, Okoli
Teknik Direktör: Marie Le Guena
Goller: Ekong (dk. 12), Batalla (dk. 45) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Agu (Bursaspor), Chebake (Evkur Yeni Malatyaspor)