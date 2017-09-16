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16 Eylül 2017 18:59

Süper Lig

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 5.

Süper Lig

16 Eylül 2017 18:59

haftasında evinde Bursaspor’a 4-2 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada kullanılan serbest vuruşta topu önünde bulan Ekoko’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3


63. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Stancu, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi. 0-4


77. dakikada Adem Büyük’ün pasında Boutaib topu ağlara gönderdi. 1-4


79. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Adem, topu filelerle buluşturdu. 2-4



Stat: Malatya


Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Baki Tuncay Akkın xx, Asım Yusuf Öz xx


Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Yalçın x, Boutaib xx, Azubuike x, Adem Büyük xxx, Cissokho x (Dening dk. 68 xx), Chebake x, Aytaç x, Mina x, Dia x (Eren dk. 62 x), Diallo x (Barazite dk. 46 xx)


Yedekler: Fornolle, Murat, Sadık, Turgut, Murat, Mustafa, Rahman


Teknik Direktör: Hakan Çalışkan


Bursapor: Harun xxx, Tarouco xx, Batalla xxx (Bilal dk. 60 x), Ekoko xxx (Yusuf dk. 60 x), Aziz xxx, Barış xx, Stancu xxx (Deniz dk. 89 ?), Delarge xxx, Agu xx, Badu xx, Ekong xxx


Yedekler: Muhammed, Ertuğrul, Merter, Furkan, Arnold, Onur, Okoli


Teknik Direktör: Marie Le Guena


Goller: Ekong (dk. 12), Batalla (dk. 45), Ekoko (dk. 48), Stancu (dk. 63) (Bursaspor), Boutaib (dk. 77), Adem Büyük (dk. 79) (Evkur Yeni Malatyaspor)


Sarı kartlar: Agu, Tarouco, Badu (Bursaspor), Chebake, Boutaib, Mina (Evkur Yeni Malatyaspor)




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