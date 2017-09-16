haftasında evinde Bursaspor’a 4-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada kullanılan serbest vuruşta topu önünde bulan Ekoko’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
63. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Stancu, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi. 0-4
77. dakikada Adem Büyük’ün pasında Boutaib topu ağlara gönderdi. 1-4
79. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Adem, topu filelerle buluşturdu. 2-4
Stat: Malatya
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Baki Tuncay Akkın xx, Asım Yusuf Öz xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Yalçın x, Boutaib xx, Azubuike x, Adem Büyük xxx, Cissokho x (Dening dk. 68 xx), Chebake x, Aytaç x, Mina x, Dia x (Eren dk. 62 x), Diallo x (Barazite dk. 46 xx)
Yedekler: Fornolle, Murat, Sadık, Turgut, Murat, Mustafa, Rahman
Teknik Direktör: Hakan Çalışkan
Bursapor: Harun xxx, Tarouco xx, Batalla xxx (Bilal dk. 60 x), Ekoko xxx (Yusuf dk. 60 x), Aziz xxx, Barış xx, Stancu xxx (Deniz dk. 89 ?), Delarge xxx, Agu xx, Badu xx, Ekong xxx
Yedekler: Muhammed, Ertuğrul, Merter, Furkan, Arnold, Onur, Okoli
Teknik Direktör: Marie Le Guena
Goller: Ekong (dk. 12), Batalla (dk. 45), Ekoko (dk. 48), Stancu (dk. 63) (Bursaspor), Boutaib (dk. 77), Adem Büyük (dk. 79) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Agu, Tarouco, Badu (Bursaspor), Chebake, Boutaib, Mina (Evkur Yeni Malatyaspor)