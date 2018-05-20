Süper Lig’deki ilk sezonunda Evkur Yeni Malatyaspor

sırada tamamladı. Sezona Ertuğrul Sağlam yönetiminde başlayan, daha sonra Erol Bulut’u göreve getiren sarı-kırmızılılar, ligde kalma hedefini gerçekleştirerek camiasını memnun etti.

Kadro değeri olarak ligin en mütevazı ilk 3 takımından birisi olan Malatya temsilcisi, lig sonu itibariyle topladığı 43 puanla birçok yüksek bütçeli takımı da geride bıraktı. Evkur Yeni Malatyaspor’da geride kalan sezonun performansıyla sivrilen ismi ise 12 golle takımının skor yükünü omuzlayan Khalid Boutaib ve savunmanın iki önemli önemli ismi Sadık Çiftpınar ile Issam Chebake oldu. Bu üçlü ligdeki başarılı performanslarıyla dikkatleri çekerken, birçok takımın da transfer gündemine girmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takımda sezonun hayal kırıklığı yaşatan isimleri ise bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen Issıar Dia ile Hollanda liginden yüksek bir bonservis ücretiyle transfer edilen Nacer Barazite oldu. Bu ikili Erol Bulut tarafından pek forma şansı bulamazken, Issıar Dia uzun süren sakatlık dönemiyle de yönetimi adeta canından bezdirdi.

Evkur Yeni Malatyaspor 2017-2018 sezonunda kendi evindeki performansıyla da akıllarda yer edindi. Doğu ekibi sahasında lig şampiyonu Galatasaray’ı 2-1, Trabzonspor’u ise 1-0’lık sonuçlarla mağlup ederken, Beşiktaş’la ise 0-0 berabere kaldı.