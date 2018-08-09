Suriye dramı beyaz perdede

Malatyalı yönetmenin çektiği ‘Farah’ adlı kısa filmde Suriye’deki dram anlatılıyor.

Yıllardır acı ve katliamların yaşandığı Suriye’deki dram beyaz perdeye yansıdı. Malatyalı senarist ve yönetmen Oktay Alkan’ın çektiği ‘Farah, Bir Suriye Dramı’ adlı kısa filmin çekimleri tamamlandı. Yeşilyurt ilçesine bağlı Cafana Mahallesi’nde yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sonucunda 11 dakikalık film hazır hale getirildi. Filmin senaristi ve yönetmeni Oktay Alkan, 12 yıldır sinema sektöründe olduğunu belirterek, “Malatya’da yapmak istediğimiz güzel bir proje vardı, nihayet bunu sonuçlandırdık. Farah isminde Suriye savaşını anlatan bir filmi hayata geçirdik” dedi.

Filmi tamamen profesyonel bir ekiple tamamladıklarını belirten Alkan, çektikleri kısa film ile Türkiye’deki festivallere de katılacaklarını söyledi. Kısa film olarak hayata geçirdikleri ‘Farah’ı uzun metrajlı olarak sinemaya da taşıyacaklarını söyleyen Alkan, “Sinema filmi olarak da izleyicilerimizin karşısına çıkaracağız, o da başarılı bir şeklinde inşallah gerçekleşecektir” ifadelerini kullandı.

Filmin çekimi sırasında kendilerine destek olan Vali Ali Kaban ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat başta olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür eden Alkan, kısa filmin çekimini eski Cafana Mahallesi’nde gerçekleştiklerini ifade etti.

Filmde yer alan oyuncular ise Farah’ın Suriye’de yaşanan dramı tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdiğini söylediler. Oyuncu Cem Çakır, Nilay Avşar, Seçkin Bilal ve Suriye uyruklu Muhammed Ahmet, böyle bir sinema filminde oynamaktan dolayı mutluluk duyduklarını, filmin izleyenler tarafından da beğeni alacağını söylediler.