Suriyeli çocuklar 'Oyuncak Köprüsü' ile güldü

Malatya Hayata Dokunuş Derneğinin başlattığı 'Oyuncak köprüsü' projesi ile ülkenin dört bir yanından gelen oyuncaklar Suriyeli çocuklara dağıtıldı.

Dernek tarafından geçtiğimiz ay başlatılan “Oyuncak köprüsü" adlı proje ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanından gönüllüler tarafından derneğe oyuncaklar gönderildi. Gönüllülerin gönderdiği oyuncaklar özel olarak paketlendikten sonra Malatya'da Suriyeli misafirlerin yaşadığı Beydağı Konteyner Kente götürülerek buradaki çocuklara dağıtıldı. Hayata Dokunuş Gençlik Derneği Genel Başkanı Ali Morel, Oyuncak Köprüsü projelerine tüm Türkiye'den yoğun destek ve talep var geldiğini belirterek "Projemizi Malatya'da bulunan Suriye Mülteci kampında başlattık. Bir çok ilden Hayata Dokunuş Derneği Gönüllüleri tarafından gönderilen oyuncakları, gençlerimiz ile birlikte özenle paketleyip geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza hediye ediyoruz. Ülkemizin dört bir yanında ki çocuklarımız ile aramıza Oyuncak Köprümüzü kuracağız inşallah" şeklinde konuştu

Morel, bu projeyle birlikte çocukların yaşamış oldukları kötü günlerin acısını az da olsa dindirmek ve her daim yanlarında olduklarını göstermek istediklerini belirterek proje süresi içerisinde birçok köy ve kasabalarda ki çocukların hepsine ulaşarak gönülleri fethedeceklerini söyledi.