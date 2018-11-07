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Sürücüsü sara nöbeti geçiren otomobil iş yerine daldı

Malatya’da direksiyon başında sara nöbeti geçiren genç, otomobiliyle iş yerine daldı.

Malatya'da direksiyon başında sara nöbeti geçiren genç, otomobiliyle iş yerine daldı.


Olay, Kışla (Atatürk) Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T. (41) idaresindeki 06 ACJ 579 plakalı otomobil Kışla Caddesi istikametinden Valilik istikametine seyir halindeyken sürücüsünün sara nöbeti geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi. Kazada yaralanan sürücü M.T. sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma İnegöl Hastanesine kaldırıldı. İş yerinde ve otomobilde hasarın meydana geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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