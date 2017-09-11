Bölge Malatya Eczacı Odası 2017 yılı seçimli genel kurulunu gerçekleştirdi. Hizmet binasında gerçekleştirilen seçimli genel kurulda mevcut başkan Tahir Özelçi, güven tazeledi.
Bölge Malatya Eczacı Odası 2017 yılı seçimli genel kurulunda yönetim kurulu faaliyet raporu, mali raporu, denetleme kurulu raporu okunarak, incelendi. Yönetim ve denetleme kurulu, oy birliğiyle kabul edildi. 2017-2018 tahmini bütçenin genel kurula sunulmasının ardından seçime geçildi. Mevcut Başkan Tahir Özelçi, tek listeyle girdiği seçimde yeniden Malatya Eczacı Odası başkanlığı görevine seçildi.
Tahir Özelçi başkanlığındaki Malatya Eczacı Odası’nda yönetim, Mustafa Türkkölesi, Mehmet Ali Savan, Özlem Akar Binbaşıoğlu, Ebru Sönmez, Oktay Aykol, Elif Korkmaz’dan oluştu. Bölge Malatya Eczacı Odası Büyük Kongre Asil listesinde, Tahir Özelçi, Mustafa Türkkölesi, Emre Güldoğan, Veysel Yalçın, Özlem Akar Binbaşıoğlu yer aldı. Denetleme Kuruluna, Emre Güldoğan, Serpil Bakan, Ümit Cingöz seçildi.
Bölge Malatya Eczacı Odası’nın Haysiyet Divanı Asil listesi ise şöyle oluştu:
"Nihan Çeliköz, İbrahim Koç, Onur Avcı, Sergül Kadak, Sema Orhanoğlu."