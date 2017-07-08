Tamircide ilginç kaza

Olayda 2 tamirci hafif yaralandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde yaşanan olayda otomobil lastiği dükkanı işleyen Bekir Ekici, oğlu Enes Ekici ile birlikte bir otomobil patlayan lastiklerini değiştirdi. Lastiği onaran baba oğul daha sonra lastiği hava vurulması için makineye taktı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda hava vurulan lastik bir anda büyük bir gürültü ile patladı. Neye uğradıklarını şaşıran baba-oğul kollarından hafif yaralanırken yaşanan patlama anı da kameralara saniye saniye yansıdı.

Lastik tamircisi Bekir Ekici, lastiğin damağındaki telinin kırıl olmasından dolayı patlamanın yaşandığını belirterek olayda fabrikasyon hatanın olduğunu iddia etti. Ekici kazayı hafif sıyrıklarla atlattıklarını belirterek “Allah’a şükürler olsun olayı küçük sıyrıklarla atlattık” dedi.