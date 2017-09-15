Taraftarlar Derneği’nden Sağlam’a eleştiri

Soysal, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın istifasıyla ilgili olarak ise, "Geldiği günden beri memnuniyetsizliği vardı. Sanki Real Madrid’e gelmiş. Burası Malatya, zorluklarla da mücadele etmeyi bileceksin" dedi.

Soysal, Malatyaspor’un geçmişte yaşadığı sıkıntılara değinerek, “Bu tesiste yemeğin çıkmadığı günleri biliyoruz. Evlerden yemek yapıp, kahvaltılıkları futbolcularımıza getiriyorduk. Kömür yoktu ki kaloriferler yansın. O günlerden bugünlere geldik” diye konuştu.

Takımın amatör kümeye kadar düştüğünü hatırlatan Soysal, şunları söyledi:

“Malatya’da futbol bitmişti. Şimdi geldiğimiz noktaya bakarsak, insanlar çok fazla doyumsuz. Başarı istedikçe başarı isteniyor. Başarı geliyor, her şey güzel. Ertuğrul hocayı hepimiz bağrımıza bastık. Yenildiğimiz maçlarda bile takımımızı çağırdık, bağrımıza bastık.”

“Hocanın yaptığı bize göre tamamen yanlış”

Soysal, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın gidişine ilişkin, “Bu ikinci kez oluyor. Eğer sen gerçekten samimi davranıyorsan, derdini oturup, insanlarla paylaşacaksın. Sorun, sıkıntı neyse söyleyeceksin, kimsenin kimseyi kandırmasına gerek yok. Hocanın yaptığı bize göre tamamen yanlış. Çıkardı sıkıntı neyse söylerdi. Kasımpaşa maçından sonra istifa edebilirdi. Bursaspor maçına iki gün kala istifa etmesi ayrı bir manidar. Bu hocanın iki seneye yakın takım çalıştırmadığını ve buraya hangi şartlarda geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Hoca geldi burada önünü açtı şimdi herhalde 1-2 haftaya kadar bir takımla anlaşır” değerlendirmesinde bulundu.

“Asıl olan Malatyaspor’dur”

Kimsenin Malatyaspor’dan üstün olmadığını ifade eden Soysal, “Asıl olan Malatyaspor’dur. Malatyaspor’umuza destek olacağız. Stadı Bursaspor maçında 25 bin kişiyle hıncahınç dolduracağız. Statta çok güzel bir atmosfer olacak. Bizimde sürprizlerimiz olacak. İnşallah maçı biz kazanacağız. O büyük destekle, 90 dakika hiç susmadan galip geleceğiz. Kimliğinde Malatya yazan, Malatyasporlu olan herkesi kritik olan o günde stada bekliyoruz. Hepimiz dikkatli olmalıyız. Hocayı konuşmanın gereği yok, o tercihini yaptı ve gitti. Bizdeki sevgisini bitirdi. Biz onu efendiliğiyle, yaşam tarzıyla gördük ve sevdik. Sabaha kadar uyumayıp, kendisini karşılamaya gitmiştik. Geldiği günden beri memnuniyetsizliği vardı. Sanki Real Madrid’e gelmiş. Burası Malatya, zorluklarla da mücadele etmeyi bileceksin” diye konuştu.