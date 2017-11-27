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27 Kasım 2017 13:00

Tarihi camide hırsızlık

Malatya’da halk arasında yeni cami olarak bilinen tarihi Hacı Yusuf Taş Camii’ne tarihi kapıyı kırarak giren hırsızlar, içerideki çelik kasayı açamayınca imamın odasında cami cemaatine ait bazı eşyaları çaldı.

Tarihi camide hırsızlık

27 Kasım 2017 13:00


Kentin en işlek bölgelerinden birinde yer alan tarihi yeni caminin avlusuna gece yarısı 3 hırsız girdi. Caminin tahta kapısının bir bölümünü kırarak içeri giren hırsızlar, bağışların bulunduğu çelik kasayı açmak istedi. Kasayı açamayan hırsızlar imamın odasına yöneldi. Burada cami cemaatinin unutulan saat ve benzeri eşyaları ile kalemliğe kadar her şeyi çalan 3 hırsız kayıplara karıştı.


Sabah namazına gelen görevli durumu fark edince hemen polisi aradı. Malatya Hacı Yusuf Taş Cami Koruma Derneği Başkanı Affan Aksoğan, hırsızların önce levye ile kapıyı zorladıklarını ancak beceremeyince kapının orta kısmını kırarak içeri girdiklerini söyledi. 20 gün içerisinde 5 kez hırsızlık girişiminin yaşandığını belirten Aksoğan, ”Hırsızlar içerideki kasayı açmaya çalışmışlar ama başaramamışlar. İmam odasına girmişler. Burada cami cemaatinden kalan saat, gözlük, cüzdan benzeri eşyaları, masadaki kalemi bile almışlar” dedi.



Hırsızlar kısa sürede yakalandı


Camide yaşanan hırsızlık olayının ardından inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede 3 hırsızın kimliğini tespit etti. Yapılan operasyon ile camiye giren M.K. (19), E.E. (19) ve O.D. (17) gözaltına alındı. Daha önce de hırsızlık suçlarından sabıkaları bulunan 3 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.




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