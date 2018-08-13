Tarihi konaklara ziyaretçi akını

Arapgir’de tarihi konakları kamulaştırıldıktan sonra aslına uygun bir şekilde restore edilerek turizme kazandırılıyor.Arapgir’in tarihi dokusunu ve kültürünü yansıtan tarihi konaklarda restorasyon çalışması başlatan Arapgir Belediyesi bugüne kadar 5 konağı onararak hizmete sundu.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilen sivil mimari olarak tescilli 118 yapı bulunan Arapgir’de 80 konak buluyor.

İçerisinde bulunan günlük yaşamda kullanılan ve antika değerindeki kilim, mutfak eşyaları, oturma grubu gibi tüm eşyayla korunarak aslına uygun bir şekilde restore edilen Bay Cemil Konağı,Seher atmaca Konağı, Kaşkaloğlu konağı, Metin Emiroğlu konağı ve Çobanlı konağı bugünlerde ziyaretçi akınına uğruyor.Tarihi konakları 3 aylık dönemde binlerce kişi ziyaret etti.

Tarihi doku ve mirasın gelecek nesillere ulaştırılması adına ilçede bulunan tarihi konaklarda başlatılan restorasyon çalışmalarının Arapgir’e ayrı bir değer kazandırdığını belirten Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu restorasyonu devam eden ve diğer konaklardaki restorasyon çalışmalarının tamamlanması için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.