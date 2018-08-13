Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 16:14

Tarihi konaklara ziyaretçi akını

Malatya’nın Arapgir ilçesi’nde restore edilen tarihi konaklar ziyaretçi akınına uğruyor.

Tarihi konaklara ziyaretçi akını

13 Ağustos 2018 16:14


Arapgir’de tarihi konakları kamulaştırıldıktan sonra aslına uygun bir şekilde restore edilerek turizme kazandırılıyor.Arapgir’in tarihi dokusunu ve kültürünü yansıtan tarihi konaklarda restorasyon çalışması başlatan Arapgir Belediyesi bugüne kadar 5 konağı onararak hizmete sundu.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilen sivil mimari olarak tescilli 118 yapı bulunan Arapgir’de 80 konak buluyor.


İçerisinde bulunan günlük yaşamda kullanılan ve antika değerindeki kilim, mutfak eşyaları, oturma grubu gibi tüm eşyayla korunarak aslına uygun bir şekilde restore edilen Bay Cemil Konağı,Seher atmaca Konağı, Kaşkaloğlu konağı, Metin Emiroğlu konağı ve Çobanlı konağı bugünlerde ziyaretçi akınına uğruyor.Tarihi konakları 3 aylık dönemde binlerce kişi ziyaret etti.


Tarihi doku ve mirasın gelecek nesillere ulaştırılması adına ilçede bulunan tarihi konaklarda başlatılan restorasyon çalışmalarının Arapgir’e ayrı bir değer kazandırdığını belirten Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu restorasyonu devam eden ve diğer konaklardaki restorasyon çalışmalarının tamamlanması için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç