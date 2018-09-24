Tarihi Yeşilyurt konakları geleceğe taşınıyor

Kadim bir medeniyet olgusuna sahip Yeşilyurt'un tarihi konaklarını kültürel yapılarına uygun olarak restore ederek gelecek kuşaklara taşımak adına ciddi yatırımlar yapan Yeşilyurt Belediyesi, Hıroğlu mahallesinde tarihi özelliklere sahip ünlü Yeşilyurt Konaklarının restorasyon çalışmalarına hız verdi.

Yeşilyurt'un tarihi ve kültürel geçmişine uygun olarak restore edilen Yeşilyurt Konakları, butik otel, müze, lokanta ve kültür merkezleriyle gelecek kuşaklara taşınıyor.

Konakların sadece müze olmasından öte içerisindeki hizmet alanlarıyla sürekli ziyaret edilebilecek fonksiyonel özelliklere sahip olmasına özen gösteren Yeşilyurt Belediyesi, ‘Lezzet Vadisi' projesine büyük bir katkı sağlayacak olan Yeşilyurt Konakları restorasyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kadim Yeşilyurt'un tarih kokan mekanları arasında yer alan Hıroğlu mahallesinde yıkılmaya yüz tutmuş tarihi konakları, geçmişle gelecek arasında köprü vaziyeti görmesi adına restore eden Yeşilyurt Belediyesi, bu kapsamda 13 tarihi evi kamulaştırma işlemlerinin ardından cazibe merkezine dönüştürmek adına büyük bir mesafe aldı.

Zengin bir turizm potansiyeline sahip Yeşilyurt'un tarihi ve medeniyet anlayışını en sade ve en güzel yansıtan mekanlar arasında gösterilen Yeşilyurt Konaklarında tadilat, bakım ve onarım çalışmaları uzman ekiplerin gözetiminde devam ediyor.

Yeşilyurt'un tarihi konaklarının gelecek kuşaklara taşınmasının yanı sıra yöresel yemek, tatlı ve böreklerinin uluslar arası boyutlarda hak ettiği konuma ulaşması adına sürdürülen çalışmaları yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un tarih ve medeniyetinde yatan zenginlikleri ‘Lezzet Vadisi' projesiyle ulusla arası boyutlara taşımakta kararlı olduklarını söyledi.

Yeşilyurt'un geçmişten geleceğe taşınacak kültürel zenginlikleri ortaya çıkarmaya devam ettiklerini belirten Çınar, yapılan ciddi yatırımlar sayesinde, gastronomi dünyası ve uluslararası turizm camiasının Yeşilyurt'un çok sağlam bir geçmişe dayanan kültürel varlıkları, yöresel yemekleri, konakları, camileri ve diğer tüm güzelliklerine yakından şahit olacağını ifade etti.

Mimarlar Odası Başkanı Fatma Altaş ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Yeşilyurt Konaklarında devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Hıroğlu mahallesindeki tarihi konakların sadece müze olarak değil, içerisinde hayatın aktığı, farklı fonksiyonlara sahip hizmet alanlarıyla canlı konaklar olarak hizmete sunacaklarını ifade etti.

Yeşilyurt Konaklarını butik otel ve lokantalarıyla cazibe merkezine dönüştürme çalışmalarına büyük bir hassasiyet gösterdiklerini dile getiren Çınar, tarihi eserlere sahip çıkmanın asli görevleri arasında yer aldığına dikkat çekerek, “Yeşilyurt'un geçmişten geleceğe taşınacak çok özel, değerli ve kıymetli bir kültürü vardır. Yeşilyurt Belediyesi olarak hem konaklarımızın restorasyonu hem de yöresel yemeklerimizin daha geniş kesimlere ulaştırma adına yaptığımız tanıtımlar ve organizasyonlarla sağlam bir tarihe geçmişe sahip Yeşilyurt'u adının gastronomi dünyası ve uluslararası boyutlarda daha yakından tanınması adına çalışıyoruz. İlçemizde geçmişten bugüne tarihi güzelliklerin hakim olduğu Hıroğlu mahallemizde bulunan tarihi konaklarımızı aslına uygun olarak restore ederek butik otel, yöresel yemeklerin satıldığı lokanta ve geçmişin izlerinin yakından görülmesini sağlayacak cazibe merkezine dönüştürmeye devam ediyoruz. Kamulaştırma işlemi tamamlanan 13 tarihi evimizin ikisini Butik Otel, dördünü ise yöresel yemekler ve yöresel ürünlerin satışının yapılacağı nostaljik mekanlara dönüştüreceğiz, tarihimizi yansıtan bu evlerimizin iç ve dış mekanlarını kalitesini artıracağız. Geçmişin izlerini günümüze taşımak, yöresel yemeklerimizi kaliteli mekanlarda sunumunu yapmak ‘Lezzet Vadisi' projesine önemli katkılar sağlayacaktır Konaklarımız sadece müze olarak değil içerisinde gündelik hayatın hızlı yaşandığı canlı konaklar olacaktır. Tarihimizi ve kültürümüzü ortaya çıkarmak adına çok büyük önem verdiğimiz buradaki restorasyon çalışmalarımız, kentimizin tarihi ve kültürüne sahip çıkılmasının yanında kent hafızasının korunması açısından büyük önem teşkil etmektedir. Hiç şüphe yok ki; bir milletin tarihteki köklerini ortaya çıkarmak, bunları gelecek nesillere taşımak çok önemlidir. Yerel yönetimlere de bu anlamda ciddi görevler düşerken, Yeşilyurt Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları harfiyen yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz. Tarih kokan evlerimizin aslına uygun olarak restore edilmesi ve hizmet sunulması Yeşilyurt'un iç ve dış turizmde hak ettiği konuma ulaşmasında katkı sağlayacaktır” dedi.

Tarihi yapıları onararak tarihe sahip çıkmış olmanın yanında alternatif turizm bağlamında bir güzergah oluşturmak istediklerinin sözlerine ekleyen Çınar, “İlçemizin kültürel mirasına bugüne taşıyan tarihi yerleşim alanlarının restore edilerek başta günümüze sonrada gelecek kuşaklara taşınması Yeşilyurt'un uluslar arası turizm camiası tarafından yakından tanınmasını sağlayacak en önemli araçtır. Tarihe meydan okurcasına ‘buradayım' diyen bu yapıları korumamız ve geleceğe aktarmamız gerekiyor. Zaman içerisinde gerek iklimsel koşullar gerekse de burada ki yaşamsal durumlardan dolayı yıkılmaya yüz tutan evlerimizin içerisinde var olan tarihi geçmişi ve burada var olan kültürü restorasyon çalışmalarıyla gün yüzüne çıkartıp, canlandıracağız. Konaklarımız yaşayan tarihimizin bir parçası, tarihin uzantısıdır” diye konuştu.