Uluslararası Kervansaray Buluşmaları kapsamında Moda Tasarımcısı Ahmet Giray Yılmaz tarafından hazırlanan ‘Tarihin Işığında Moda, 2. Arslantepe Defilesi’ gerçekleştirildi. Arslantepe Höyüğü’nden çıkarılan mühürlerden esinlenilerek hazırlanan koleksiyon defilede tanıtıldı.

Uluslararası Kervansaray Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen ve Moda Tasarımcısı Ahmet Giray Yılmaz ve Yardımcı Moda Tasarımcısı Kübra Yılmaz tarafından hazırlanan ‘Tarihin Işığında Moda 2. Arslantepe Defilesi’ Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda yapıldı.

Moda Tasarımcısı Ahmet Giray Yılmaz ve Yardımcı Moda Tasarımcısı Kübra Yılmaz tarafından hazırlanan koleksiyon, 21 kombinden oluşurken, Arslantepe Höyüğü’nden çıkarılan mühürler, özel kumaşlara baskı ve işlenerek uygulandı. Özel bir çalışma olarak sunulan koleksiyon, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Buradaki koleksiyonda Arslantepe figürleri işlenmiştir. Böyle bir koleksiyonu hazırlayan Ahmet Giray Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Moda Tasarımcısı Ahmet Giray Yılmaz ise, defilenin gerçekleştirilmesine büyük katkı veren Başkan Gürkan’a teşekkür ederek, “Başkanımız Arslantepe’yi ve kültürü çok seviyor ve önemsiyor. Her zaman bu tür etkinliklere katkı verdiği için teşekkür ediyorum” diyerek, defileye ilgi gösteren ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Gürkan, defile sonrası Moda Tasarımcısı Ahmet Giray Yılmaz’a teşekkür plaketi verdi.

Defile programına, Malatya Valisi Ali Kaban, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, MHP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Şule Özkan, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.