Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

Malatya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Develi mevkiinde İslam Ceyhan yönetimindeki 21 GC 263 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarılarak ambulanslara konuldu. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, yaralı tarım işçileri hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.