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26 Aralık 2017 14:58

Taşerona kadroda CHP payı iddiası

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilmesinde CHP’nin yıllardır sürdürdüğü mücadelenin etkisi olduğunu söyledi.

Taşerona kadroda CHP payı iddiası

26 Aralık 2017 14:58


Parti binasında gündem ile ilgili basın toplantısı düzenleyen CHP İl Başkanı Enver Kiraz, kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilmesinde, CHP’nin yıllardan bu yana sürdürdüğü mücadelenin büyük etkisi olduğunu söyledi. Ancak bu düzenlemenin eksik ve Anayasaya aykırı şekilde düzenlendiğini ileri süren Kiraz, “İşçiye müjde gibi sunulan ama aslında işçileri bölen, ayrıştıran ve haksızlık yaratan bu düzenleme ile ilgili düşüncelerimizi 9 madde ile özetliyoruz” dedi.


Taşeron konusunun OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile çözülmesini eleştiren Kiraz, “OHAL döneminde çıkarılan KHK’lar, sadece OHAL süresi içinde geçerlidir. Ancak taşeron işçilerle ilgili konu süreklidir. OHAL sona erdiğinde, eğer diğer çoğu KHK olduğu gibi meclisten geçirilmezse hukuksal bir sorun doğacaktır. Eğer bu düzenleme Meclis’te yapılsaydı, kadro alamayan ya da haksızlığa uğrayan emekçiler mahkemeler yoluyla haklarını arayabileceklerdi. Bu düzenleme yapılırken, ne işçiler, ne konfederasyonlar, ne sendikalar, ne de taşeron işçi dernekleri dinlenmemiştir. Bu düzenlemede işçilerin talepleri karşılanmamıştır. Bu nedenle eksiktir ve gediktir. CHP olarak bizim ve sendikaların ortak talebi ayrımsız şartsız kadro verilmesiydi. Bazı kurumlardaki taşeron işçilere kadro hakkı verilirken bazılarına verilmemiştir. 26 özel bütçeli kuruluş ve 26 Kamu İktisadi Teşebbüsü dışarıda bırakılmıştır. Bu ayrımın mantıklı hiçbir izahı yoktur. Yerel yönetimlerde çalışan yüz binlerce taşeron işçisi kadro kapsamı dışında bırakılmıştır. Yalnızca bir şirketten başka bir şirkete geçeceklerdir” diye konuştu.


Kiraz ayrıca son çıkan KHK’daki bazı maddeleri de eleştirerek yanlıştan dönülmesi çağrısında bulundu.




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