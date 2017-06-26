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26 Haziran 2017 15:32

Tatar Özel Güvenlik Gününü kutladı

Güvenlik-İş Sendikası Malatya İl Temsilcisi Çetin Tatar, 26 Haziran Özel Güvenlik Gününü kutlayarak, Özel güvenliğin görevlilerinin, 13 yıldır toplumsal huzur ve güven ortamının sağlanmasında Polis teşkilatları ile omuz omuza görev yaptığını söyledi.

Tatar Özel Güvenlik Gününü kutladı

26 Haziran 2017 15:32


Özel Güvenlik Görevlilerinin 2004 yılında 5188 sayılı kanunla yasal çerçeveye kavuştuğunu hatırlatan Tatar, Özel Güvenlik Görevlilerin toplumun her alanında huzur ve güvenin sağlanması için 24 saat görev yaptığını kaydetti.


Güvenlik Görevlilerin önemine dikkat çeken Tatar, “13 yıldır toplumsal huzur ve güven ortamının sağlanmasında Polis teşkilatları ile özel güvenlik görevlileri omuz omuza görev yapmaktadırlar. 13 yıllık süre içerisinde hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin sağlanması görevini kedisine ilke edinen, yasalarla tanınmış görevini sadakatle gece-gündüz fedakarca yerine getiren özel güvenlik görevlileri halkımızın hizmetinde olmaya devam edecektir. Büyük fedakarlık, sabır, cesaret ve kahramanlıkla aziz milletimizin barış ve emniyet içinde yaşanması için üstün bir görev anlayışı ile hizmet veren tüm güvenlik görevlisi meslektaşlarımızın ortaya koyduğu başarı hepimizi gururlandırmaktadır. Unutulmamalıdır ki, toplumsal yaşamın her alanında görev yapan özel güvenlik görevlileri toplumsal yaşam standardımızı yükselten bir vazife icra etmektedir. Güvenlik-İş Sendikası olarak toplumda huzur ve güven ortamının sağlanmasında ve kamu düzeninin korunmasında gece gündüz fedakarca görev yapan 320 bin özel güvenlik görevlisinin 26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftasını Malatya İl Temsilciliği olarak kutluyoruz” diye konuştu.




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