TBMM'den atlamak isteyen genci Fendoğlu ve beraberindekiler ikna etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Milletvekillerinin odalarının çatı kısmına çıkıp intihar girişiminde bulunan bir genci MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve beraberindeki milletvekilleri ikna etti.

TBMM Halkla İlişkiler binasının çatısına çıkan D. Y. (29), Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden işten çıkarıldığını iddia ederek, intihar girişiminde bulundu. Çatının uç noktasına kadar gelen Yıldırım'ı milletvekilleri Mehmet Celal Fendoğlu, Ali İhsan Arslan, Ahmet Akın ve Ekrem Çelebi ikna etmeye çalıştı. İkna etme çabası sonuçsuz kalınca milletvekilleri yanına yanaşarak, sorununun çözüleceğini ifade etti. Bu yanıtın sözünü alan Yıldırım, 2 saat uğraş sonucunda çatıdan indirildi. Fendoğlu ve beraberindeki vekillerin koluna giren Yıldırım, daha sonra meclisin içine götürülerek sakinleştirildi.