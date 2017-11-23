TCDD 5. Bölge Müdürü Üzeyir Ülker emekliye ayrılıyor

Bölge Müdürü Üzeyir Ülker’e, Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Lisesi yönetimi ve öğrencileri veda ziyaretinde bulundu.

1979 yılında Ankara TCDD Genel Müdürlüğünde mühendis olarak göreve başlayan TCDD 5.Bölge Müdürü Üzeyir Ülker, 38 yıllık meslek hayatının ardından yılbaşında emekliye ayrılıyor. Ülker’in görevi bırakacak olması nedeniyle Şehit Kemal Özalper Mesleki Ve Teknik Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Avcı ile Raylı Sistem Alanı öğretmen ve öğrencileri veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette, okulun Raylı Sistemler Teknolojisi Alanına, açıldığı 2009 yılından itibaren verdiği destek ve katkılarından dolayı Bölge Müdürü Üzeyir Ülker’e plaket takdim edildi. Ziyarete konuşan Ülker, 2009 yılı sonu itibariyle atandığı Malatya TCDD 5. Bölge Müdürlüğü görevini yaptığım için gururlu ve mutlu olduğunu belirterek “Burada önemli işlere imza attık. 12 ili kapsayan TCDD Malatya 5. Bölge Müdürlüğünde, sorunları yerinde tespit etmek için hiç durmadık. Malatya Bölge’ye bağlı illeri, kısaca her noktayı ziyaret ettik. Hep yollardaydık. Halka demiryolunu sevdirmeye çalıştık” dedi.

50-60 yıllık unutulmuşluktan sonra 2000’li yıllardan itibaren Demiryollarının yeniden devlet politikası haline geldiğine dikkat çeken Ülker, “Son yıllarda demiryollarında ciddi yatırımlar yapılmaya başlandı. Bu yatırımların hayata geçmesi için modern tekniklerle iyi eğitilmiş personele ihtiyaç var. Eğitim ne kadar iyi olursa bu yatırımları idame ettirecek kişilerde o kadar kalifiye olur. Bu yatırımların yanında eğitime de yatırım yapılması gerektiğine inananlardanım" dedi.

Malatya’ya modern tesisler inşa ettiklerini dile getiren Ülker, “Dünyanın sayılı teknolojilerden dinamik muayene istasyonunu ve modern tekerlek torna atölyesini kurduk. Lojistik merkez ve hızlı tren etüt projeleri ile ilgili çalışmalarımıza devam ediliyor. Bu çalışmalarda da son aşamaya gelindi" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin eğitim hayatlarında kazanacakları bilgi ve deneyimlerini, demir yollarındaki iş hayatlarına taşımaları gerektiğini belirten Ülker, “Gençlerimizin ülkemizi, şehrimizi ve demiryollarını zirveye taşıyacaklarına olan inancım tam. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.