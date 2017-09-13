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13 Eylül 2017 14:40

Tecde-MAŞTİ Bulvarında trafik akışı hızlanacak

Malatya’da Tecde’yi MAŞTİ Kavşağına bağlayan ve Güney Kuşak yolunun en önemli parçası olan Tecde-MAŞTİ bulvarında tamamlanacak çalışma ile trafik akışı hızlanacak.

Tecde-MAŞTİ Bulvarında trafik akışı hızlanacak

13 Eylül 2017 14:40


Malatya Büyükşehir Belediyesi Tecde’yi MAŞTİ Kavşağına bağlayan ve Güney Kuşak yolunun en önemli parçası olan Tecde-MAŞTİ bulvarında son rötuşları yapıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bulvarın bölgedeki trafik sirkülasyonunu azaltması bekleniyor. 3.5 kilometre uzunluğunda 50 metre genişliğinde açılan bulvarın 1.5 kilometrelik bölümü geçtiğimiz yıllarda tamamlanarak trafiğe açılırken, kalan 2 kilometrelik bölümün 300 metrelik kısmı da geçtiğimiz aylarda asfaltlanmıştı. 1.7 kilometrelik bölümde MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları da tamamlandı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra, bulvar yolda asfalt öncesi stabilize ve alt temel malzemesi serimi sürüyor.


Geçtiğimiz yıllarda açılan 2 kilometre uzunluğunda 30 metre genişliğindeki Çiftlik Caddesi de yine Tecde-MAŞTİ bulvarına bağlanarak, batı istikametinde yeni bir hat açılmış olacak.


Bulvar üzerinde bugüne kadar 38 evin kamulaştırması yapılarak yıkılırken, 250 bin metreküp hafriyat ve dolgu işleri yapıldı. Kamulaştırma ve altyapı çalışmalarına bugüne kadar 4.5 milyon lira harcayan Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmalarının devamında yolda üstyapı çalışmaları da yapacak.




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