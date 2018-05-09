TÜBİTAK Türkiye Finalleri Kayseri Dünya Ticaret Merkezinde başladı. TED Malatya Koleji Ortaokulu öğrencisi Artun Dumlupınar finallere, TÜBİTAK 12.Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Birinciliği elde eden “Yenilenebilir Enerjili Akıllı Baston” projesiyle katıldı.
Elemeleri geçen toplam 12 projenin katıldığı yarışmada fizik alanındaki projesiyle boy gösteren TED Koleji öğrencisi Artun Dumlpınar ve danışman öğretmen Zeynep Durmuş projesiyle katılımcıların dikkatini çekmeyi başardı.
Okul yönetiminden yapılan açıklamada öğrenciye başarılar dilenerek, öğrencinin yarışmada iyi bir derece elde etmesi temenni edildi.