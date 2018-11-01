TED Kolejinde teknoloji ve zararları konulu seminer

TED Koleji Sosyal Bilgiler Zümresi tarafından “İletişim Ünitesi” kapsamında “Medya ve Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı” konusunda bilgilenmek amaçlı İnönü Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Barış Yılmaz'ın katılımıyla seminer gerçekleştirildi. Seminerde, “ Teknoloji bağımlılığı nedir? Bağımlılığı engellemek için neler yapılmalıdır? Sosyal medyanın insan sağlığına verdiği zararlar nelerdir? Sosyal medya hesaplarının olumsuz yönleri nelerdir?” konularında bilgi veren Dr. Yılmaz kolejlilerin merak ettiği soruları yanıtladı.