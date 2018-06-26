TED Malatya Koleji lise ve ortaokuluna taze kan

Konuyla ilgili olarak okul yönetiminden yapılan açıklamada, “Uzun yıllar eğitim sektörüne emek veren Kayapınar son olarak 18 sene Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesinde psikolojik danışman olarak görev yaptı. Aynı zamanda Avrupa Gençlik Parlamentosu Kulübü danışman öğretmeni görevini de yürüten İbrahim Kayapınar TED Malatya Koleji Ortaokul ve Lise müdürü olarak görevine başladı. Özellikle lise öğrencileriyle çalışmalar yapan Kayapınar’ın TED Malatya Kolejinde görev alacak olması velilerimiz başta olmak üzere tüm TED ailesine heyecan katmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kayapınar hakkında,

1974 yılında Almanya’da doğan Kayapınar ilk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da, üniversiteyi İstanbul Boğaziçi Üniversitesinde, Yüksek Lisans Eğitimini ise Maltepe Üniversitesi’nde yaptı. Kayapınar, Community Stress Prevention Center; Nord International Trauma Consultancy ve Bakış Eğitim ve Danışmanlık Merkezi işbriliğiyle Prof.Dr. Mooli Lahad, Dr. Ofra Ayalon, Dr. Yehuda Scham ve Dr. Schula Mit Niv tarafından 2002-2004 yılları arasında verilen Aile ve Çift Terapisi Eğitimini, 2004-2005 yılları arasında da İleri Düzey Aile ve Çift Terapisi Eğitimi ve Süpervizyonunu başarıyla tamamladı.

Mesleğe İstanbul’da 21. Yüzyıl Kolejinde başlayan Kayapınar, dolu dolu geçen 2 yılın ardından Koç Özel Lisesi’nde Psikolojik Danışman olarak çalışmaya başladı.